Şükrü Genç'in avukatlarından tahliye başvurusu: Kolon kanseri, demansı var ve diyabet hastası

Tutuklu olarak yargılanan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in avukatı Hüseyin Cengiz, istinafın onama kararı sonrası Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulundu.

Başvuruda, cezaya gerekçe gösterilen itirafçı ifadelerinin çelişkili oluşuna, lehe olan raporların dikkate alınmamasına, istinaf mahkemesinin “tek cümlelik, basmakalıp bir gerekçeyle” ret kararı verdiğine dikkat çekildi. Başvuruda, Genç’in, kolon kanseri nedeniyle ameliyat ve kemoterapi gördüğü, Parkinson ve diyabet hastalıklarının bulunduğu ve demans başlangıcı yaşadığı belirtildi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yedi yıl altı aylık hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

14 Mart 2025’te tutuklanan ve 19 Ocak 2026’da “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verilen Şükrü Genç’in avukatı Hüseyin Cengiz, istinafın kararı onaması üzerine Yargıtay’a başvurdu.

Medyascope'dan Furkan Karabay'ın haberine göre; Şükrü Genç’in avukatı Hüseyin Cengiz’in başvurusunda, Genç’in sağlık durumu, delillerin niteliği ve yargılama sürecindeki usul işlemleri gerekçe gösterilerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararının bozulması ve Genç’in tahliyesi talep edildi. Başvuruda, Genç hakkındaki suçlamaların temelinde yer alan itirafçı Ceyhun Bay’ın ifadelerinin birbiriyle çeliştiği ve bağımsız delillerle doğrulanmadığına dikkat çekildi.

Başvuruda, Ceyhun Bay’ın bazı kişileri teşhis ettiğine ilişkin dosyada usulüne uygun bir teşhis tutanağının bulunmadığı, Bay’ın kişileri birden fazla fotoğraf arasından değil, tek bir fotoğraf gösterilerek teşhis ettiğini ve bunun ilgili mevzuatta öngörülen usule aykırı olduğu vurgulandı.

SAĞLIK SORUNLARI VAR

Başvuruda, Şükrü Genç lehine olduğu belirtilen bazı resmi belgelerin mahkemenin gerekçeli kararında değerlendirilmediği belirtildi. Devamında, Mülkiye Başmüfettişi İlhan Aydın Erbul’un, 14 Mayıs 2018 tarihli raporundan bahsedildi.

Raporda, Kazova Tekstil’den yapılan kazak alımına ilişkin olarak “Belediye Başkanı Şükrü Genç’in alımın bu firmadan yapılmasına ilişkin bir dahlinin tespit edilememesi” ve Genç hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığı yönünde değerlendirme bulunduğu ifade edildi.

Aynı itirafçı ifadelerine dayanılarak Genç’in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında örgüt üyeliği soruşturması yürütüldüğü, ancak savcılığın “salt soyut beyanların tek başına örgüt üyeliği suçlamalarına yeterli olmayacağı” gerekçesiyle 17 Nisan 2025 tarihinde takipsizlik kararı verdiği hatırlatıldı.

Başvuruda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin 2 Temmuz 2026 tarihli kararının da hukuka aykırı olduğu, istinaf başvurusunun “tek cümlelik, basmakalıp bir gerekçeyle” esastan reddedildiği, Genç’e özgü delillerin ve savunmaların tartışılmadığı belirtildi.

74 yaşındaki Şükrü Genç’in daha önce kolon kanseri nedeniyle ameliyat ve kemoterapi gördüğü, Parkinson ve diyabet hastalıklarının bulunduğu ve demans başlangıcı yaşadığına dikkat çekildi.

Genç’in cezaevi koşullarında tedavisinin güçleştiği, çeşitli hastanelere ve cezaevi revirine sevk edildiği belirtilerek tutukluluğunun artık ölçüsüz hale geldiği anlatıldı.

Şükrü Genç’in avukatı Hüseyin Cengiz, Yargıtay’dan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararının bozulmasını ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkûmiyet hükmünün Genç yönünden kaldırılmasını talep etti.

NE OLDU?

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile belediye başkan yardımcısı İsmail Erdem dahil 25 kişinin, Kazova Tekstil üzerinden 2013–2014 yıllarında “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan yargılandığı davada, 19 Ocak’ta karar açıklanmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, İsmail Erdem’in avukatı, müvekkili hakkında somut delil bulunmadığına, kaçma şüphesi olmadığına, soruşturmanın başlamasıyla kendi isteğiyle ifadeye geldiğine dikkat çekmişti. Erdem’in tahliyesi talep edilmişti.

Gizli tanıkların soyut ifadelerinin somut delil olarak gösterilmesine tepki gösteren Şükrü Genç’in avukatı, “Gizli tanık ifadeleriyle somut delil oluşturulmaya çalışılıyor. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” demişti. Şükrü Genç’in avukatları, müvekkillerinin yaşı itibarıyla yaklaşık bir yıllık tutukluluk sürecinde ağır sağlık sorunları yaşadığını vurgulamıştı. Kazova Tekstil’in patronu Mustafa Somuncu’nun işçilerin hakkını vermeyen biri olduğu, beyanlarının cezalandırmaya delil olarak gösterilemeyeceği belirtilmişti.

Savunmaların sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şükrü Genç ve Mahmut Serdar Kızılay’a 7 yıl 6’şar ay, Zafer Eskiköy, Sinan Çetiz, Necati Demirci, Muhittin Yetimler, Melih Morsünbül, Kaya Emir Dönmez, Kalender Özdemir, İsmail Yalnız, İsmail Erdem ve Haydar Battal’a 6 yıl 3’er ay, Orhan Beğenmiş, Mehrali Seçme, Erdoğan Yıldız ve Abdurrahman Emin’e 1 yıl 13’er ay hapis cezası vermişti. Abdullah Der, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık ve Haydar Özgül ise beraat etmiş, İsmail Erdem ve Kalender Özdemir’in hükümle birlikte tahliyesine karar verilmişti.