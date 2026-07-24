Suç örgütlerine köstebeklik yapan polisler hakkında karar! 24 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, suç örgütlerinin kamu kurumlarının içine kadar sızdığını gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde; örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlileriyle doğrudan irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Kamu görevlilerinin, menfaat karşılığında suç örgütü üyelerine şu kritik bilgileri aktardığı belirlendi:

Suç, aranma ve yakalama kayıtları

Kırmızı bülten bilgileri

Araç sorgulama verileri

Gümrük geçiş kayıtları

Suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettiği değerlendirilen kamu görevlileri hakkında derhal adli işlem başlatıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: LİSTEDE POLİS, GÜMRÜK VE ADLİYE PERSONELİ VAR

Soruşturma kapsamında 20 Temmuz günü İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasındaki kamu görevlileri ve meslek grupları dikkat çekti:

15 Gümrük Muhafaza Memuru

10 Polis Memuru

2 Denetimli Serbestlik Memuru

1 Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı

1 Zabıt Katibi

2 Avukat

Düzenlenen operasyonlarda toplam 37 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

HESAPLARDA 5 MİLYAR LİRAYI AŞAN DEVASA PARASAL TRAFİK

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve banka kayıtları incelemeleri, şüpheliler arasındaki devasa para trafiğini belgeledi.

Hazırlanan rapora göre:

Şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiği tespit edildi.

İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon liralık işlem hacmi olduğu kaydedildi.

UYUŞTURUCU YÜKLÜ TIR X-RAY'E GİRMEDEN BÖYLE GEÇİRİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemeleri gümrükteki ihmal ve skandalı gözler önüne serdi. Uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen bir TIR'ın, İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü.

Gümrük sahasında çekilen fotoğraflar ve mesajlaşmalar delil olarak dosyaya girerken, şüpheli Serkan Cemal G. ifadesinde skandalı şu sözlerle itiraf etti:

"20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır."

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında adliyeye çıkarılan 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)