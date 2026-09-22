Suç makinesi anne oğul yakalandı! Birinin 20 diğerinin 11 yıl hapis cezası var

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firarinin izine ulaşıldı.

UYUŞTURUCU, FİRAR VE KAÇAKÇILIK

Polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şüphelilerin dosyalarındaki suçlar ve kesinleşmiş cezalar dikkat çekti. Yakalanan şahıslardan Serpil S.’nin; ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Şaban K.’nin ise 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

İNCELEMEDE ANNE VE OĞUL OLDUKLARI ANLAŞILDI

Gözaltına alınan iki hükümlünün kimlik ve resmi kayıt kontrollerini gerçekleştiren emniyet güçleri, Serpil S. ile Şaban K.’nin anne ve oğul olduğunu ortaya çıkardı. Ağır hapis cezalarına rağmen dışarıda bulunan anne ve oğul, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

MAHKEME KARARIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen anne Serpil S. ve oğlu Şaban K., çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklandı. İki hükümlü, infaz işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildi. (DHA)