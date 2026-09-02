Su sayaçlarında yeni dönem! İSKİ'den kritik uyarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), abonelik işlemlerinde su sayaçlarının temini ve montajına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu. Yapılan resmi bilgilendirmede, abonelerin sayaç değişimleri ve yeni abonelik işlemlerinde kurum dışı müdahalelerden kaçınmaları istendi.

SAYAÇLAR YALNIZCA İSKİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte yeni abonelik işlemlerinde su sayaçları doğrudan İSKİ tarafından temin edilecek. Dışarıdan veya yetkisiz yollarla satın alınan sayaçların sistemde kullanılmayacağı belirtildi.

YETKİSİZ MONTAJ VE DEĞİŞİKLİK YASAKLANDI

İSKİ, sayaçların montaj işlemlerinin yalnızca kurumun yetkili ekipleri tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı. İdare bilgisi ve izni dışında yapılan sayaç değişikliklerinin mevzuata aykırı olduğu ve kabul edilmeyeceği bildirildi.

BAŞVURULAR ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK

Yeni abonelik tesis etmek veya sayaç temin etmek isteyen vatandaşların doğrudan İSKİ Şube Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

İSKİ, süreçlerin aksamaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması adına abonelerin yetkili kanallarla iletişime geçmesinin önemini hatırlattı.