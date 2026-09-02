Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Su sayaçlarında yeni dönem! İSKİ'den kritik uyarı

Su sayaçlarında yeni dönem! İSKİ'den kritik uyarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yeni abonelik ve sayaç değişim süreçlerine dair abonelerini uyararak, sayaç temini ve montaj işlemlerinin yalnızca yetkili İSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Su sayaçlarında yeni dönem! İSKİ'den kritik uyarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), abonelik işlemlerinde su sayaçlarının temini ve montajına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu. Yapılan resmi bilgilendirmede, abonelerin sayaç değişimleri ve yeni abonelik işlemlerinde kurum dışı müdahalelerden kaçınmaları istendi.

SAYAÇLAR YALNIZCA İSKİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte yeni abonelik işlemlerinde su sayaçları doğrudan İSKİ tarafından temin edilecek. Dışarıdan veya yetkisiz yollarla satın alınan sayaçların sistemde kullanılmayacağı belirtildi.

Su sayaçlarında yeni dönem! İSKİ'den kritik uyarı - Resim : 1

İSKİ'den denize atık su deşarjı iddiasına yalanlamaİSKİ'den denize atık su deşarjı iddiasına yalanlama

YETKİSİZ MONTAJ VE DEĞİŞİKLİK YASAKLANDI

İSKİ, sayaçların montaj işlemlerinin yalnızca kurumun yetkili ekipleri tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı. İdare bilgisi ve izni dışında yapılan sayaç değişikliklerinin mevzuata aykırı olduğu ve kabul edilmeyeceği bildirildi.

BAŞVURULAR ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK

Yeni abonelik tesis etmek veya sayaç temin etmek isteyen vatandaşların doğrudan İSKİ Şube Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

İSKİ, süreçlerin aksamaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması adına abonelerin yetkili kanallarla iletişime geçmesinin önemini hatırlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İSKİ Su
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro