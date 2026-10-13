Halk TV Türkiye Stepnesindeki 110 bin uyuşturucu haptan haberi yokmuş

Stepnesindeki 110 bin uyuşturucu haptan haberi yokmuş Adana’da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu otomobilin torpido ve yedek lastiğinin içine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesinde, “Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir” dedi.