Stepnesindeki 110 bin uyuşturucu haptan haberi yokmuş
Adana’da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu otomobilin torpido ve yedek lastiğinin içine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesinde, “Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir” dedi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldıkları bilgi üzerine çalışma başlattı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüpheli araç ve sürücüsünü tespit etmek için harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, D-400 kara yolu üzerinde ilerleyen şüpheli otomobil takibe alındı. Ekipler, bir süre takip ettikleri otomobili Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda önünü keserek durdurdu.
YEDEK LASTİKTEN 110 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Plakaları söküldüğü görülen otomobilin sürücüsü T.T. araçtan indirildi. Araçta arama yapan ekipler, torpidoda ve bagajdaki yedek lastiğin içinde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
“UYUŞTURUCU MADDEDEN HABERİM YOK"
Gözaltına alınan T.T., emniyetteki ifadesinde, “Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir” dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)