Spor Bakanının yorumunu beğenmeyen Erdoğan herkesin içinde müdahale edip talimat verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Toplantı sırasında bir öğrenci, futbol milli takımının uzun süreli aranın ardından elde ettiği başarıyı hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

"Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta ABD, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur, nereye kadar ilerleyebiliriz? Dünya Kupası şampiyonu kim olur?"

BAKAN BAK'TAN "SÜRPRİZ" ANALİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun yanıtlanması için sözü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a verdi. Bakan Bak, takımdaki oyuncu kadrosuna ve turnuva beklentilerine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim çocuklar, bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Siz de çok desteklediniz, her maçı takip ettiniz. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bütün arzumuz bu. Çünkü genç ve dinamik bir takım var, çok hareketli. İyi bir jenerasyon yakaladı takım. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli sporcular var. Kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiler. Aynı zamanda Türkiye'deki sporcularımız da kalecimiz Uğurcan'dan tutun Orkun Kökçü'sü... Hepsi çok iyi durumdalar. İnancımız o ki Milli Takımımız gruptan çıkacak. Birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Benim düşüncem, takımımız son 16, hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir, her şey olabilir. Biz de millet olarak onların arkasında olacağız."

ERDOĞAN'DAN ANINDA MÜDAHALESİ

Değerlendirmesine devam eden Bakan Bak, turnuvanın genel tablosunu çizerek favori ülkeleri sıraladı. Dünya Kupası'nda favoriler arasında İspanya, Arjantin ve Fransa'nın olduğunu dile getiren Bak, Türkiye'nin durumunu kast ederek tekrar "Ama biz sürpriz yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Bakan Bak'ın bu analizi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi. Erdoğan, Bakan'ın ihtiyatlı yaklaşımını düzelterek, "'Sürpriz yapabiliriz.' deme, 'Biz kazanacağız.' diyeceksin" şeklinde talimat verdi.

"KAZANACAĞIZ EFENDİM, TAMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu önündeki bu doğrudan uyarısının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, analizini sonlandırarak duruma uyum sağladı.

Bakan Bak, Erdoğan'ın uyarısına karşılık, "Kazanacağız efendim, tamam" ifadesini kullanarak konuşmasını tamamladı.