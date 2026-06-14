Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi

SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi

Hatay’da masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 iş yeri mühürlendi. Yapılan baskınlarda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alınırken, kadınların sınır dışı edildiği bildirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi

Hatay’da fuhuş yaptırıldığı belirlenen 9 masaj salonu ve SPA merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. İşletmeler mühürlenirken, kadınlar ise sınır dışı edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi - Resim : 1

9 İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün olmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu tespit edildi.

SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi - Resim : 2

3 ilde fuhuş operasyonu yapıldı: 7 tutuklama var!3 ilde fuhuş operasyonu yapıldı: 7 tutuklama var!

31 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. (DHA)

SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi - Resim : 4

SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi - Resim : 5

SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro