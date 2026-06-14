SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 9 iş yeri mühürlendi

Hatay’da fuhuş yaptırıldığı belirlenen 9 masaj salonu ve SPA merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. İşletmeler mühürlenirken, kadınlar ise sınır dışı edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

9 İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün olmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu tespit edildi.

31 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. (DHA)