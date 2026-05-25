Sosyalist Enternasyonal Kılıçdaroğlu'nu tanımadı: Özgür Özel'le tam dayanışmayı açıkladı

CHP kurultayına “mutlak butlan” kararı, uluslararası siyasetin gündemine oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi yeniden göreve iade eden yargı kararına karşı, dünya çapındaki sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olan Sosyalist Enternasyonal’den sert bir bildiri geldi.

Örgüt, mahkeme kararını "demokratik sisteme bir darbe" olarak nitelendirerek "seçilmiş" Özgür Özel ve yönetimine tam destek verdi. YSK'nın da seçimi onayladığını hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nu tanımadı.

SOSYALİST ENTERNASYONAL KILIÇDAROĞLU'NU TANIMADI

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye süreci ve parti içi gerilimler devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de uluslararası arenadan geldi.

Sosyalist Enternasyonal yayımladığı "Demokrasi ve Özgür Özel ile Dayanışma Bildirisi"nde, Özgür Özel’in meşruiyetini tanıdığını tescilledi. Bildiride Türkiye’deki istinaf mahkemesinin Kılıçdaroğlu'nu yönetime geri getiren kurultay sonuçlarını iptal etme kararı "açıkça hukuka aykırı ve yasa dışı bir durum" olarak tanımlandı.

Bildiride bu gelişme, Ekrem İmamoğlu ve diğer muhalif belediye başkanlarına yönelik yürütülen "anaysal boğma ve sistematik zulmün" bir parçası olarak değerlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'LE TAM DAYANIŞMAYI AÇIKLADI

Hukuk uzmanlarının görüşlerine dayandırılan bildiride, Türkiye Anayasası uyarınca siyasi partilerin iç seçimleri hakkında karar vermeye sivil mahkemelerin değil, sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yetkili olduğu ve bu kurulun Özgür Özel’in seçimini zaten onaylamış olduğu hatırlatıldı.

Seçilmiş bir genel başkanın yerine eski yönetimi getirme girişiminin kabul edilemez olduğunu belirten örgüt, "Temel ilkelerimize yönelik bu bariz saldırı karşısında Özgür Özel ve CHP'nin seçilmiş yönetimi ile tam dayanışmamızı ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyalist Enternasyonal, CHP'ye yönelik yargı kararlarını "Ekrem İmamoğlu'ndan rekor sayıdaki muhalif belediye başkanına kadar siyasi rakipleri hedef alan sürekli bir anayasal boğma ve sistematik zulmün bir parçasıdır." diyerek eleştirdi.