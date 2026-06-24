Sosyal yardım alanlar dikkat! Bakanlığın yeni kararı kuyruk getirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve engellilere yönelik yapılan sosyal yardım ile aylık ödemelerinde önemli bir sistem değişikliğine gidildi. Yeni düzenleme kapsamında, ödemelerin artık PTT yerine Halkbank üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. Bu kararın ardından, yeni banka kartlarını teslim almak isteyen hak sahibi vatandaşlar, banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"3 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabahın erken saatlerinde Halkbank şubesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Günlerdir kartını değiştiremediğini belirten bir vatandaş yaşanan mağduriyeti "Kart değiştirmeye geldik. Biz burada üç günden beri bekliyoruz. Geliyoruz gidiyoruz yok bir şey, rezillik bu. Yaşlımız var, hiç kalkamayan var, bunu ne yapmak lazım? Anlayacağın çok rezil oluyoruz burada, görüyorsunuz. Sabah 05.00'te köyden çıktım geldim" sözleriyle dile getirdi.

94 YAŞINDAKİ ANNESİ İÇİN SIRADA

Ayakta duracak dermanı olmayan yaşlılar saatlerce sıranın kendilerine gelmesini beklerken, bazı vatandaşlar ise yatalak veya çok yaşlı olan akrabaları adına sıraya girmek zorunda kaldı. 94 yaşındaki annesinin maaş kartını değiştirmek için banka önüne gelen bir başka vatandaş, "Annemin maaş kartı değişecekmiş. Ben sabah saat 04.00'te geldim. 94 yaşındaki annem için bekliyorum" diyerek duruma tepki gösterdi. Köylerden ilçe merkezine gelen vatandaşlardan biri , "Kuyruk uzun. Zor ama ne yapalım" diyerek çaresizliklerini ifade etti. (ANKA)