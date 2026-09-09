Sosyal medyada "sanal devriye" çalışması: 600 binden fazla hesap incelendi, 210 bin kişi hakkında adli süreç

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2025 yılı faaliyet raporları, sosyal medyaya yönelik denetimlerin boyutunu ortaya koydu. Bir yıl içinde 600 bin 180 sosyal medya hesabı incelenirken, kimliği belirlenen 210 bin 234 kullanıcı hakkında adli süreç başlatıldı.

Emniyet ve Jandarma'nın sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaları 2025 yılında da sürdü. Kurumların yayımladığı faaliyet raporlarına göre, yıl boyunca yüz binlerce sosyal medya hesabı çeşitli suç ve tehdit başlıkları kapsamında mercek altına alındı.

İki kurumun verilerine göre 2025'te toplam 600 bin 180 sosyal medya hesabı incelendi. BirGün'ün haberine göre yapılan çalışmalar sonucunda 210 bin 234 kullanıcının kimliği tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

JANDARMA 342 BİNDEN FAZLA HESABI İNCELEDİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet raporunda yer alan verilere göre, 2025 yılı içerisinde 342 bin 699 sosyal medya hesabı incelendi.

Çalışmalar kapsamında 47 bin 936 sosyal medya kullanıcısının kimliği tespit edildi ve bu kişiler hakkında işlem başlatıldı.

EMNİYETİN "SANAL DEVRİYE" ÇALIŞMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medya takibinde “sanal devriye” faaliyetlerini yürüttü.

Bu kapsamda "terör örgütlerinin propagandasının yapılması", "uyuşturucu madde satışının veya kullanımının özendirilmesi", "halkın kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi" gibi suçların yanı sıra kadına ve hayvana yönelik şiddet içerikleri de takip edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret", "devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun güvenliğine yönelik tehditler", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devlet kurumlarına yönelik aşağılayıcı içerikler" ile "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" da inceleme kapsamına alındı.

8 BİN 471 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyetin verilerine göre, 2025'te 257 bin 481 sosyal medya hesabı incelemeye alındı. Bu hesapların 162 bin 298'inin kullanıcısı tespit edilerek adli makamlara bildirildi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 bin 471 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 496'sı tutuklanırken, 6 bin 615 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca 1.360 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.