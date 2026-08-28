Sosyal medyada RT yapan vatandaşa hapis cezası verildi

Bir kişinin daha önce kendi hesabında yayımladığı görüntülerin izinsiz şekilde yeniden paylaşılması 1 yıl 8 ay hapisle sonuçlandı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay, sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Bir kişi, darp edildiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayımladı. Arkadaşı da videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı.

Mağdurun şikâyeti üzerine yeniden paylaşımı yapan kişi hakkında, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY ONAYLADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda, bir kişinin fotoğraflarını daha önce kendi hesabında paylaşmasının, üçüncü kişilere bu görüntüleri rızası dışında yayma hakkı vermediği belirtildi.

Bilişim hukuku uzmanları da yeniden paylaşılan içeriklerde suç oluşturan unsurlar bulunması hâlinde paylaşan kişinin hukuki sorumlulukla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.

NTV’ye haberine göre; Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, bir kişiye ait video veya fotoğrafın o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veri sayıldığını söyledi.

Ünsal, "Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ya da fotoğrafın bir yerde o kişi tarafından daha önce yayınlanmış olması bunu yayma hakkı vermez." dedi. Bu yaklaşımın artık yerleşik içtihat hâline geldiğini belirtti.