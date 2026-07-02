Sosyal medyada "Avrupa" tuzağı: Göçmenleri TIR parkında gasbettiler

İstanbul'da göçmenleri Avrupa'ya kaçırma vaadiyle kandırarak tuzağa düşüren bir şebekeye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş ve Avrupa'ya yasa dışı geçiş içerikli ilanlar verdiği, bu yolla da göçmenlere ulaştığı belirlendi.

TIR PARKLARINDA GASP

Suriye uyruklu oldukları ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için kod isim kullandıkları A.F., A.H., B.A., A.K., A.A., A.S.H., M.B.K. ve V.D. isimli kişilerin kendileriyle irtibata geçen kişileri Suriye uyruklu A.H. isimli şüpheliye yönlendirdiği anlaşıldı. Görevlendirilen bu şüphelinin, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitme hayali kuran göçmenleri otoyol kenarlarında bulunan TIR park alanlarına götürdüğü ve burada göçmenlerin üzerindeki tüm değerli eşyaları zorla yağmaladıkları tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDILAR

Kimlikleri ve adresleri belirlenen yedi şüpheliyi yakalamak amacıyla sabah saat 06.00 sularında eş zamanlı bir şafak operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlar sonucunda olayla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)