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Sosyal medya fenomeni motoruyla TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan 46 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

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İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman (46) motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen Cumhur Kahriman yönetimindeki plakalı motosiklet, önünde giden bir taşımacılık firmasına ait plakası henüz tespit edilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Sosyal medya fenomeni motoruyla TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti - Resim : 1

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ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE YOLA SAVRULDU

Motosiklet ve trafik güvenliği üzerine hazırladığı videolar ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Kahriman, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Sosyal medya fenomeni motoruyla TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti - Resim : 3

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni motoruyla TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti - Resim : 4

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cumhur Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahriman'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesini ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sosyal medya fenomeni motoruyla TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti - Resim : 5

Jandarma, kazanan ardından durmayıp, yoluna devam eden TIR'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

MOTOSİKLET İÇERİKLERİYLE TANINIYORDU

Motosiklet camiasının oldukça sevilen isimlerinden biri olan Cumhur Kahraman, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınıyordu. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı trafik güvenliği, bilgilendirici tavsiyeler, motorcu hakları ve
mizahi motovlog videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sosyal Medya Ölüm Tır Kaza
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