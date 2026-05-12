'Sosyal konut' dolandırıcılarına operasyon: 12 şüpheliye gözaltı

Sosyal konut projelerine ilişkin sahte internet siteleri kurarak vatandaşları dolandıran çete yakayı ele verdi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yabancı kişiler adına kayıtlı GSM hatları kullandıkları ve e-Devlet başvuru ekranlarını taklit eden sahte siteler oluşturdukları tespit edildi.

Vatandaşlardan, ‘başvuru bedeli’, ‘teminat ücreti’ ve ‘sigorta işlemi’ gibi yalanlarla para toplayan dolandırıcıların hesaplarında 1,5 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

Samsun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. (DHA)