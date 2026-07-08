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Halk TV Türkiye Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde önce bariyerlere sonra dinlenme tesisinin tabelasına çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı
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5 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaza Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde meydana geldi.

Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı - Resim : 1

F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyere, ardından bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarptı.

Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı - Resim : 2

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı - Resim : 3

5'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüyle birlikte toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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