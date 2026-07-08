Son dakika | Yolcu otobüsünde feci kaza! 5'i ağır 15 yaralı
Son dakika... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde önce bariyerlere sonra dinlenme tesisinin tabelasına çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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5 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaza Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde meydana geldi.
F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyere, ardından bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
5'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüyle birlikte toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi