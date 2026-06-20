Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi!

Saat 10.15'te başlayan, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu TYT, bu yıl 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda uygulanıyor. Sınavların ilk oturumu TYT sona erdi.

MARATON YARIN DA DEVAM EDECEK

YKS maratonu yarın yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek. 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ADAYLAR 120 SORUYA YANIT VERDİ

İlk oturum olan TYT'ye katılan adaylara toplam 120 soru yöneltildi. 120 soru için 165 dakika süre verildi. Soru dağılımı; Türkçe: 40 soru, Temel Matematik: 40 soru, Sosyal Bilimler: 20 soru, Fen Bilimleri: 20 soru şeklinde oldu.

YARIN İKİ OTURUM BİRDEN YAPILACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT yarın saat 10.15'te yapılacak. AYT'ye de toplam 1 milyon 628 bin 200 adayın katılması bekleniyor. YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi de yarın saat 15.45'te yapılacak.