Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi!

Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi!

ÖSYM Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin ilk oturumu sona erdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi!
Son Güncelleme:

Saat 10.15'te başlayan, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu TYT, bu yıl 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda uygulanıyor. Sınavların ilk oturumu TYT sona erdi.

Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! - Resim : 1

MARATON YARIN DA DEVAM EDECEK

YKS maratonu yarın yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek. 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! - Resim : 2

ADAYLAR 120 SORUYA YANIT VERDİ

İlk oturum olan TYT'ye katılan adaylara toplam 120 soru yöneltildi. 120 soru için 165 dakika süre verildi. Soru dağılımı; Türkçe: 40 soru, Temel Matematik: 40 soru, Sosyal Bilimler: 20 soru, Fen Bilimleri: 20 soru şeklinde oldu.

Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! - Resim : 3

YARIN İKİ OTURUM BİRDEN YAPILACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT yarın saat 10.15'te yapılacak. AYT'ye de toplam 1 milyon 628 bin 200 adayın katılması bekleniyor. YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi de yarın saat 15.45'te yapılacak.

Son dakika | YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YKS Sınav ÖSYM
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro