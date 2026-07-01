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Halk TV Türkiye Son dakika | YKS'de bir soru iptal edildi! ÖSYM açıkladı

Son dakika | YKS'de bir soru iptal edildi! ÖSYM açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tartışmalara neden olan 2026 YKS’ye ilişkin incelemelerini tamamladı. Yapılan değerlendirme sonucunda bir sorunun iptal edildiği, bir sorunun ise cevap anahtarının değiştirildiği açıklandı.

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Son dakika | YKS'de bir soru iptal edildi! ÖSYM açıkladı
Son Güncelleme:

ÖSYM’nin duyurusuna göre, 20 Haziran 2026’da yapılan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026’daki Alan Yeterlilik Testleri (AYT) madde analizleri incelendi, itirazlar bilimsel olarak değerlendirildi ve cevap anahtarları kontrol edildi.

YKS'DE BİR SORU İPTAL EDİLDİ!

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Son dakika | YKS'de bir soru iptal edildi! ÖSYM açıkladı - Resim : 1

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BİR SORUDA ŞIK DEĞİŞİKLİĞİ

Alınan karara göre, AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilen cevabı “A” olarak düzeltildi.

Son dakika | YKS'de bir soru iptal edildi! ÖSYM açıkladı - Resim : 3

PUANLAMA YENİDEN YAPILACAK

ÖSYM, 2026-YKS kılavuzundaki ilgili maddeye atıf yaparak, iptal edilen soruların değerlendirme dışı bırakılacağını ve puanların geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacağını bildirdi.

Son dakika | YKS'de bir soru iptal edildi! ÖSYM açıkladı - Resim : 4

ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM sorulara ilişkin kararını şu şekilde açıkladı:

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"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır" hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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