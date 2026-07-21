Son Dakika | YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandığını bildirdi. ÖSYM'den de ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) değerlendirmelerinin tamamlandığına dair açıklama yapıldı. Üniversiteye giriş için başvuran yaklaşık iki buçuk milyon adayın tercih süreci 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan sınavın farklı alanlarında birinci olan isimler de ortaya çıktı.

ÖSYM BAŞKANI RESMEN DUYURDU

Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçlar için; https://ykssonuc.osym.gov.tr"

ÖSYM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan ayrı bir açıklamada da sınav değerlendirmelerinin tamamlandığı bildirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "20-21 Haziran 2026 yarihlerinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 6.00'dan itibaren ÖSYM'nin ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

YKS BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) birincilik İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar arasında paylaşıldı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar en başarılı isimler oldu. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar zirveye çıktı.

Birincilerin tamamı ve okudukları liseler ise şöyle:

"İlker Uyanıker / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İstanbul

Abdullah Uslu / Eskişehir Fatih Fen Lisesi / Eskişehir

Miraç Koşar / Şanlıurfa Fen Lisesi / Şanlıurfa

Doğa Erdemir / Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul

Şerif Efe Dartar / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) BİRİNCİLERİ:

Sayısal: Şerif Efe Dartar / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Sözel: Enes Salahaddin Coşkun / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

YABANCI DİL TESTİ (YDT) BİRİNCİLERİ:

Almanca: Eylül Uyar / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Fransızca: Sena İlhan / Açık Öğretim Lisesi / Denizli

İngilizce: Doğa Erdemir / Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul

Rusça: Ela Demirel / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul"