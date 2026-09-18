Son dakika | YENİ Parti'de isim tartışmasına Erdoğan da girdi

YENİ Parti'deki isim tartışmaları siyasetin gündem maddeleri arasında yer almaya devam ederken Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan da konu hakkında ilk defa yorumda bulundu. İstanbul'da 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Bu vizyon projemizi 'israf' diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun; biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İSİM TARTIŞMASINDA GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Yenilik Partisi tarafından yapılan şikayetin ardından Özgür Özel'in liderliğini yaptığı YENİ Parti'nin isminin akıbetinin ne olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Yeni Arayış'a konuşan Özel, YENİ Parti adını milletin koyduğunu ve en kötü olasılıkta 'yeni' adını koruyarak bir değişiklik yaparak yollarına devam edeceklerini ifade etmişti.

"Böyle bir karar verilirse de, isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu “yeni” adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü Yeni Parti’nin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da “Yeni” adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz."