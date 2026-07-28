Son dakika | YENİ Parti’de grup yönetimi belirlendi

YENİ Parti’nin basına kapalı gerçekleşen ilk grup toplantısının ardından Genel Başkan Özgür Özel ve partililer salondan ayrıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, grup yönetimi ve Meclis organlarına ilişkin belirlenen yeni isimleri kamuoyuna açıkladı.

PM DIŞINDA KALAN İSİMLER YÖNETİMDE

Zeynel Emre, Parti Meclisi (PM) listesinde yer almayan ve Kurucular Kurulu üyesi olan isimlerin grup yönetiminde görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"PM dışında kalan arkadaşlar, orada kent odalarını burada da görevlendirildi. Kurucu olup da 91 kişi içerisinde PM'de yer almayan arkadaşlar burada değerlendirildi."

GRUP YÖNETİMİ İSİMLERİ BELİRLENDİ

Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin paylaştığı bilgilere göre, grup yönetiminde yer alan isimler şunlar oldu:

Turan Taşkın Özer

Özgür Karabat

Burhanettin Bulut

Veli Ağbaba

Seyit Torun

Grup yönetiminin bir kişi ile birlikte toplam 6 kişiden oluştuğu ifade edildi.

MECLİS BAŞKAN DİVANI VE KATİP ÜYE SEÇİMİ

Meclis Başkan Divanı’ndaki mevcut görev dağılımının aynen devam edeceğini ifade eden Emre, "Onu aynı arkadaşlar devam ettirecek. Sadece katip üye seçeceğiz. Orada bir değişiklik olacak, onu da şimdi seçeceğiz birazdan. Daha seçmedik yani, seçelim sonra söyleyelim onu" açıklamasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Toplantının ardından açıklama yapan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel "Şu andan itibaren YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve göreve başlamıştır. Hepimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.