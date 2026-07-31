Son Dakika | Yangınlarda 3. gün: Bakan Yumaklı son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının 3. gününde yaptığı açıklamada Antalya Alanya, Muğla Fethiye (Yeşilüzümlü) ve İzmir Foça'daki yangınların kontrol altına alındığını, Balıkesir Gömeç ile Mersin Gülnar-Aydıncık'taki alevlerin büyük ölçüde sınırlandırıldığını duyurdu.

Aydın Çine'deki yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, Balıkesir Susurluk'taki mücadelenin ise aralıksız sürdüğünü bildirdi.

BAKAN YUMAKLI'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"KAHRAMANLARIMIZIN ALEVLERE KARŞI SAVAŞI SÜRÜYOR.

Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde:

Antalya / Alanya yangınını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK.

Muğla / Fethiye - Yeşilüzümlü mahallesinde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu KONTROL ALTINA ALINDI.

Bugün başlayan İzmir / Foça’daki yangın da TAMAMEN KONTROL ALTINDA. Balıkesir / Gömeç ve

Mersin / Gülnar-Aydıncık yangınlarını BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA aldık.

Aydın / Çine yangınının ise ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ.

Balıkesir / Susurluk’ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor."