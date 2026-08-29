Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim
Son dakika haberi... Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Antalya’da peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından Kaş ilçesi bir kez daha alevlere teslim oldu. Patara Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı, 80 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. (DHA)
DETAYLAR GELİYOR...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi