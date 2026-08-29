Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim

Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim

Son dakika haberi... Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim
Son Güncelleme:

Antalya’da peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından Kaş ilçesi bir kez daha alevlere teslim oldu. Patara Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim - Resim : 1

Köyceğiz’de tanker patladı Fethiye’de orman alev aldı! Yangınlar kontrol altına alındıKöyceğiz’de tanker patladı Fethiye’de orman alev aldı! Yangınlar kontrol altına alındı

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı, 80 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. (DHA)

Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim - Resim : 3

DETAYLAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Orman Yangını
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro