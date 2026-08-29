Halk TV Türkiye Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim

Son dakika | Yangın kabusu son bulmuyor! Antalya bir kez daha alevlere teslim Son dakika haberi... Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.