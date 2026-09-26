Son Dakika | Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından servet çıktı! 934 milyon değerinde dövize el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bir operasyon daha düzenlendi.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Tançalan'a ait olduğu değerlendirilen paraların Sarıyer'in Maslak Mahallesi'ndeki bazı araçlarda saklandığı belirlendi.

Ekipler, 26 Eylül 2026 günü saat 02.00 sıralarında söz konusu araçlara operasyon düzenledi. Araçlarda gerçekleştirilen aramalarda euro ve dolarlar ele geçirildi.

16 MİLYON 440 BİN EURO, 700 BİN DOLAR BULUNDU

Aramalarda ele geçirilen dövizlerin miktarı şöyle kayıtlara geçti:

- 20 bin adet 500 euroluk banknot: 10 milyon euro

- 29 bin 300 adet 200 euroluk banknot: 5 milyon 860 bin euro

- 3 bin 200 adet 100 euroluk banknot: 320 bin euro

- 5 bin 200 adet 50 euroluk banknot: 260 bin euro

- 7 bin adet 100 dolarlık banknot: 700 bin dolar

Operasyon kapsamında toplam 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Verilen hesaplamaya göre euroların değeri yaklaşık 919,3 milyon lira, dolarların değeri ise yaklaşık 34,259 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece ele geçirilen dövizin toplam TL karşılığı yaklaşık 934 milyon lira olurken, araçlardan toplam 64 bin 700 adet banknot çıktı.

OTOMOBİLLERE DE EL KONULDU

Operasyon kapsamında, suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konuldu. Soruşturma çerçevesinde bir şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.