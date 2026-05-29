Son Dakika | Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde saat 16.26 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
Yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan paylaşılan veriler şöyle:
- Büyüklük:3.8 (Ml)
- Yer:Van Gölü - [04.46 km] Tuşba (Van)
- Tarih:2026-05-29
- Saat:16:26:11 TSİ
- Enlem:38.78139 N
- Boylam:43.1925 E
- Derinlik:10.44 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2026
KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI
Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 29, 2026
VAN GOLU https://t.co/vN8KjCxfbR
29.05.2026, 16:26:10 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi