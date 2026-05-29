Son Dakika | Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde saat 16.26 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Van'ın Tuşba ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Saat 16.26 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü AFAD, 3.8 olarak açıkladı.

Yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan paylaşılan veriler şöyle:

  • Büyüklük:3.8 (Ml)
  • Yer:Van Gölü - [04.46 km] Tuşba (Van)
  • Tarih:2026-05-29
  • Saat:16:26:11 TSİ
  • Enlem:38.78139 N
  • Boylam:43.1925 E
  • Derinlik:10.44 km

KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI

Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı.

