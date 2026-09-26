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Halk TV Türkiye Son Dakika | Valilikten İstanbul'a fırtına uyarısı! 6 ila 8 kuvvetinde esecek

Son Dakika | Valilikten İstanbul'a fırtına uyarısı! 6 ila 8 kuvvetinde esecek

Son dakika... İstanbul Valiliği, bugün ve yarın megakentte fırtına beklediğini belirterek tedbir uyarısı yaptı

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Son Dakika | Valilikten İstanbul'a fırtına uyarısı! 6 ila 8 kuvvetinde esecek
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde bu akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Marmara Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Açıklamada, rüzgârın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi. Rüzgâr hızının saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

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PAZAR SABAHI ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın 27 Eylül Pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Valilik, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği şunları ifade etti:

"Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Marmara’da rüzgârın, bugün (26.09.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar (27.09.2026) sabah
saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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