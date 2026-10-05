Son dakika | Valilik açıkladı: İstanbul’un 9 aylık güvenlik karnesi

İstanbul Valiliği, 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin kentin güvenlik verilerini açıkladı. Terörle mücadeleden asayiş ve uyuşturucu operasyonlarına, kaçakçılıktan trafik denetimlerine ve düzensiz göçle mücadeleye kadar birçok başlıkta 9 aylık veriler paylaşıldı.

Verilere göre bazı suçlarda düşüş kaydedilirken, bazı suç türlerinde ve belirli alanlardaki operasyonlarda artış yaşandı. Valiliğin açıkladığı rakamlar, İstanbul’un 9 aylık güvenlik tablosundaki değişimleri ortaya koydu.

TERÖRLE MÜCADELE

İstanbul’da 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde PKK/KCK, FETÖ, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 2 bin 692 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 237 kişi yakalanırken 826 kişi tutuklandı, 639 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

ASAYİŞ

Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta toplam olay sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 63 bin 253'e geriledi. Kasten öldürme yüzde 27,7, cinsel suçlar yüzde 9,4 ve kasten yaralama yüzde 3,2 azalırken tehdit ve hakaret suçlarında sınırlı artış görüldü.

MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta olay sayısı yüzde 7 azalarak 19 bin 576'ya düştü. Oto hırsızlığı yüzde 51,1, kapkaç yüzde 42,7, otodan hırsızlık yüzde 36,3 ve yankesicilik yüzde 25,6 oranında geriledi; dolandırıcılıkta ise yüzde 0,4 artış kaydedildi.

YAKALAMALAR

Önemli 7 suç kapsamında toplam yakalama sayısı 21 bin 163'ten 21 bin 151'e geriledi. Cinsel suçlardan yakalamalar yüzde 28,2 azalırken KOM kapsamında yakalamalar yüzde 6,8, dolandırıcılık kapsamında yakalamalar yüzde 5,7 arttı.

RUHSATSIZ SİLAH

İstanbul'da ruhsatsız silahlara yönelik çalışmalarda ele geçirilen silah sayısı 12 bin 956'dan 11 bin 457'ye geriledi. Yakalanan kişi sayısı yüzde 24, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 30 azalırken uzun namlulu silah ele geçirme sayısı yüzde 97 arttı.

ORGANİZE SUÇLAR

Organize suçlara yönelik operasyon sayısı 64'ten 101'e, yakalanan kişi sayısı ise 504'ten 634'e yükseldi. Tutuklananların sayısı 397'den 479'a çıkarken el konulan mal varlığının maddi değeri 6 milyon liradan 1,5 milyon liraya geriledi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 301'den 343'e yükseldi. Operasyonlarda 3 bin 998 kişi yakalanırken 2 bin 517 kişi tutuklandı; adli kontrol uygulananların sayısı da 971'den 1.102'ye çıktı.

KURŞUNLAMA OLAYLARI

Haraç, tehdit, yağma ve mala zarar verme gibi nedenlerle işlenen iş yeri ve ikamet kurşunlamalarında aydınlatma oranı yüzde 90 olarak açıklandı. Ayrıca propaganda ve eleman temini amacıyla kullanıldığı belirlenen 1.974 sosyal medya hesabı kapatıldı.

KAÇAKÇILIK

Kaçakçılıkla mücadelede operasyon sayısı yüzde 7 artarak 3 bin 280'e, yakalanan kişi sayısı ise 4 bin 323'e yükseldi. Ele geçirilen tarihi eser miktarı yüzde 267, emtia ürünleri yüzde 65 ve sigara miktarı yüzde 26 artarken akaryakıt ve alkollü içki miktarında düşüş kaydedildi.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede ele geçirilen akaryakıt miktarı yüzde 45 azalarak yaklaşık 1,99 milyon litreye geriledi. Buna karşılık denetim sayısı yüzde 32 artarak 4 bin 53'e ulaştı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon sayısı 8 bin 446'dan 8 bin 143'e geriledi. Operasyonlarda 13 bin 114 kişi yakalanırken 6 bin 869 kişi tutuklandı; sentetik uyuşturucu tabletlerinde de yüzde 49 azalış kaydedildi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Okul çevrelerinde yapılan denetim sayısı 52 bin 469'dan 28 bin 833'e geriledi. “En İyi Narkotik Polisi Anne” çalışmaları kapsamında bilgilendirilen anne sayısı ise 277 bin 604'ten 589 bin 103'e yükseldi.

SİBER SUÇLAR

Siber suçlarla mücadelede tespit edilen suç unsuru bulunan şahıs veya hesap sayısı 33 bin 631'den 35 bin 133'e çıktı. Bilişim, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis operasyonlarında 2 bin 401 kişi yakalanırken 1.136 kişi tutuklandı.

ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK İSTİSMARI

Çevrim içi çocuk istismarına yönelik operasyon sayısı 60'tan 50'ye düşerken yakalanan kişi sayısı 140'tan 337'ye yükseldi. Tutuklananların sayısı ise 31'den 125'e çıktı.

TRAFİK

İstanbul'da araç sayısı 6 milyon 136 binden 6 milyon 483 bine yükseldi. Trafik denetimleri yüzde 10,4 artarak 15,1 milyona çıkarken yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13, yaralı sayısı yüzde 13 arttı; ölümlü kazalarda motosiklet kaynaklı can kaybı ise yüzde 24 azaldı.

MOTOSİKLET DENETİMLERİ

Motosiklet sayısı 885 bin 598'den 971 bin 480'e yükseldi. Motosikletlere yönelik denetim sayısı yüzde 27 artarken işlem yapılan motosiklet sayısı yüzde 12,6 azaldı.

TRAFİK DENETİMLERİ

Okul servislerinde denetlenen araç sayısı yüzde 15 artarken işlem yapılan servis sayısı yüzde 28 azaldı. Çakarlı araç denetimleri yüzde 6 artarken cezai işlem uygulanan araç sayısı yüzde 60 geriledi; ticari taksi denetimleri ise yüzde 73 arttı.

YABANCI NÜFUSU

İstanbul'da yasal kalış hakkı bulunan yabancıların toplam sayısı 1 milyon 3 bin 574'ten 947 bin 696'ya geriledi. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı azalırken ikamet izni bulunan yabancıların sayısı 516 bin 840'tan 612 bin 827'ye yükseldi.

DÜZENSİZ GÖÇ

Mobil Göç Noktalarında 1 Ocak-30 Eylül döneminde 837 bin 53 kişinin kimlik denetimi yapıldı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı 23 bin 102, sınır dışı edilen yabancı sayısı ise 27 bin 273 olarak açıklandı.

ORMAN YANGINLARI

İstanbul'da 2026'nın 1 Haziran-30 Eylül döneminde 56 orman yangını meydana geldi ve 56 hektarlık alan zarar gördü. Yangınlara ortalama müdahale süresi 12 dakika olurken, giriş yasağı bulunan ormanlık alanlarda 1.516 kişi yakalandı ve 1.510 cezai işlem uygulandı