Son Dakika | Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme: Bir kişi tutuklandı

Elazığ'da 79 yaşındaki Ağa Üykü ile 72 yaşındaki eşi Hayriye Üykü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

ÜYKÜ ÇİFTİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİR TUTUKLAMA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde cansız bedenleri yanan evde bulunan ve öldürüldükleri ortaya çıkan Ağa ve Hayriye Üykü çifti cinayetine ilişkin 4 kişi gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen H.Ç., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden S.B. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

ACILI EVLAT "EKMEĞİMİZİ YİYENLER YAPTI" DEMİŞTİ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünün Ürünü mezrasında yaşayan Hayriye ve Ali Üykü çiftinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayın cinayet olduğu kesinleşti.

Yaşlı çiftin oğlu Düzgün Üykü, Halk TV yayınında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olayın meydana geldiği yerin küçük bir mezra olduğunu vurgulayan Üykü, şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temenni ediyoruz. Allah yanlarına bırakmasın. Biz düşman sahibi insanlar değiliz, düşman sahibi olacak şeyler yapacak insanlar değiliz. Bu olayı dışarıdan gelip yapabilme ihtimali olacak insanlar yok bizim kendi görüşümüzce. Yani bizim annemizi, babamızı tanıyan, evimizi bilen kişiler olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ben bunu söylerken kimseyi suçlamıyorum; 'Şu yaptı, bu yaptı' diyemem ama muhtemelen bizi tanıyan, ekmeğimizi yiyen insanların yapmış olabileceğini düşünüyorum."

OTOPSİ VE SORUŞTURMADA NELER ÇIKMIŞTI?



Düzgün Üykü'nün ailesinin yaşamını yitirdiği olay, ilk etapta yangın olarak kayıtlara geçmişti. Ancak yapılan otopside çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edilmiş ve silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Ziynet eşyalarının çalındığı evde, faillerin delilleri yok etmek için yangın çıkardığı belirlenmiş; olayla ilgili Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öldürülen çiftten Hayriye Üykü'nün dengbej olduğu, ayrıca NTV Kültür Sanat Editörü Gülnur Üykü Kalfakçıoğlu'nun da annesi olduğu öğrenilmişti.