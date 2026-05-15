Son dakika | Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 7 gözaltı

Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen “2.Dalga” operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İlki 7 Nisan tarihinde düzenlenen Üsküdar Belediyesi'ne operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış 9 kişi tutuklanmıştı. Haklarında adli kontrol talep edilen 10 adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyona dair açıklamada bulunan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, irtikap suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda;

Üsküdar belediyesi sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında, projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği, bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği, usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı anlaşılmıştır.

15.05.2026 tarihinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen “2.Dalga” operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."