Son Dakika | Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 7 tutuklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
ŞAFAK OPERASYONUYLA ALINMIŞLARDI
15 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde CHP'li Üsküdar Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 7 personel gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, bugün adliyeye sevk edildi.
7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, hakkında tutuklama kararı verilen isimler şu şekilde:
- Uğur Çağatay Cayak (Üsküdar Belediyesi Personeli)
- Adem Bağcı (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
- Hülya Koçak Tanrısever (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
- Burak Mesutoğlu (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
- Abdurrahmen Ethem Dilek (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
- Samet Bayrak (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
- Serdar Ayhan (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
