Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanırken, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sinem Dedetaş'ın "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandığı belirtilerek, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, görevden uzaklaştırma kararının yargı süreci devam ederken uygulanan geçici bir idari tedbir niteliğinde olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."