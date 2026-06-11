Son Dakika | Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturmasında 16 kişi hakimliğe sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Savcılık, aralarında ünlü şarkıcı ve sanatçıların da bulunduğu kişileri adli kontrol ve tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk etti.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLENLER

Soruşturma kapsamında, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Enis Arıkan ve diğer bazı kişşiler yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ali Efe Bezci ise ev hapsi şartıyla adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLENLER

Savcılık, 10 şüpheli hakkında ise tutuklama talebinde bulundu. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler şu isimlerden oluşuyor:

Tolga Çam

Ferhan Kaya

Murat Saygı

Enis Ahmet Onat

Emre Tari

Hasan Vatan

Reyhan Küçükyeğen

Mehmet Yıldız

Ramos Correira

Eren Yorulmaz

Kişilerin mahkemedeki işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.