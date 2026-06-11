Son Dakika | Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturmasında 16 kişi hakimliğe sevk edildi
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında 16 kişi çeşitli taleplerle hakimliğe sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Savcılık, aralarında ünlü şarkıcı ve sanatçıların da bulunduğu kişileri adli kontrol ve tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk etti.
ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLENLER
Soruşturma kapsamında, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Enis Arıkan ve diğer bazı kişşiler yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ali Efe Bezci ise ev hapsi şartıyla adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLENLER
Savcılık, 10 şüpheli hakkında ise tutuklama talebinde bulundu. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler şu isimlerden oluşuyor:
Tolga Çam
Ferhan Kaya
Murat Saygı
Enis Ahmet Onat
Emre Tari
Hasan Vatan
Reyhan Küçükyeğen
Mehmet Yıldız
Ramos Correira
Eren Yorulmaz
Kişilerin mahkemedeki işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.