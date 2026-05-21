Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 20 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda flaş bir gelişme yaşandı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.

9’u ise adli tıp sonrası serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN İSİMLER

İşte adliye sevk edilen isimler:

Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin, Yaşar Özdaş

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul; Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 ünlüye yönelik operasyon yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

''Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur''