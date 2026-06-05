Son dakika | Uçakta büyük panik! Kalkış yapacakken dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
Son dakika haberi... Ankara İzmir seferini yapan uçakta taşınabilir şarj cihazından duman çıktı. Pilot kuleyle irtibata geçti. Yolcular tahliye edildi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan İzmir’e gitmek üzere hazırlanan uçak, yolcu alımını tamamlayıp pist başına doğru ilerlediği sırada bir yolcunun bagajındaki powerbank’ten duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden kabin ekibi ve pilot, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil durum bildiriminde bulundu ve uçağı taksi yolunda durdurdu.
YOLCULAR KAYDIRAKLA İNDİRİLDİ
PGT92BP kodlu uçak verilen acil durumuna ardından yolcularını kaydırakla tahliye etti. Kuleden tam destek istediğini bildirdi. Powerbank'in çıkarttığı yangınınhalojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi.
YASAKLANMIŞTI
Kısa sürede uçakta bulunan yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), uçuş güvenliğini riske atan taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanımına ilişkin daha önce uyarılarda bulunduğu biliniyor. (DHA)