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Halk TV Türkiye Son dakika | Uçakta büyük panik! Kalkış yapacakken dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

Son dakika | Uçakta büyük panik! Kalkış yapacakken dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

Son dakika haberi... Ankara İzmir seferini yapan uçakta taşınabilir şarj cihazından duman çıktı. Pilot kuleyle irtibata geçti. Yolcular tahliye edildi.

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Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan İzmir’e gitmek üzere hazırlanan uçak, yolcu alımını tamamlayıp pist başına doğru ilerlediği sırada bir yolcunun bagajındaki powerbank’ten duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden kabin ekibi ve pilot, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil durum bildiriminde bulundu ve uçağı taksi yolunda durdurdu.

Son dakika | Uçakta büyük panik! Kalkış yapacakken dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi - Resim : 1

YOLCULAR KAYDIRAKLA İNDİRİLDİ

PGT92BP kodlu uçak verilen acil durumuna ardından yolcularını kaydırakla tahliye etti. Kuleden tam destek istediğini bildirdi. Powerbank'in çıkarttığı yangınınhalojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi.

Son dakika | Uçakta büyük panik! Kalkış yapacakken dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi - Resim : 2

YASAKLANMIŞTI

Kısa sürede uçakta bulunan yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), uçuş güvenliğini riske atan taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanımına ilişkin daha önce uyarılarda bulunduğu biliniyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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