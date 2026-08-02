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Halk TV Türkiye Son dakika | Üç ilde orman yangınları kontrol alındı

Son dakika | Üç ilde orman yangınları kontrol alındı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Aydın (Çine), Balıkesir (Susurluk) ve İzmir (Buca) yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

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Son dakika | Üç ilde orman yangınları kontrol alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara işaret eden Yumaklı, "Etkili mücadeleler sonucunda, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz'dan bu yana, ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere, toplam 314 yangına müdahale ettiklerini belirtti.

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"YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINALIM"

Hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu, bu yangınların tamamını kontrol altına aldıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak yangın riski halen devam ediyor, ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız, rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Unutmayın, ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak görevidir." (AA)

Son dakika | Üç ilde orman yangınları kontrol alındı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Orman Yangını Aydın İzmir Balıkesir Tarım ve Orman Bakanlığı
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