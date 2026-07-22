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Halk TV Türkiye Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler

Son dakika haberi... Aydın, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Elazığ'da orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'da evler tahliye edilirken Muğla'da yangın yerleşim yerlerine yakın bir noktada başladı.

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Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler
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Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınları için ekipler seferber oldu. Aydın, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Elazığ'da alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Antalya'da bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, Muğla'daki yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlaması endişeyi artırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 1

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 2

YANGIN YERLEŞİM YERİNE YAKIN BİR NOKTADA BAŞLADI

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 3

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 4

AYDIN'DA DA YANGIN ÇIKTI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 5

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

BİR YANGINDA ANTALYA'DA

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 6

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 7

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınına, ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 8

Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 9

Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye 9 itfaiye ve 4 orman işletme aracıyla çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 10

Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden görüldü.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 11

ELAZIĞ'DA ÖRTÜ YANGINI

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Nimri Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

Son dakika | Beş ilde orman yangını: Antalya ve Muğla'dan korkutan görüntüler - Resim : 12

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 personel, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. (DHA-AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Muğla Orman Yangını Afyon Elazığ Antalya
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