Son Dakika | Tutuklanan Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi ortaya çıktı

AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki ifadesi ortaya çıktı. "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Uğur, savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, dosyadaki suçlamaların belgeyle çürütülebileceğini savundu.

Uğur, hâkimlik ifadesinde, "Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum" dedi.

Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan bazı banka işlemlerine de değinen Uğur, "Yapılan para transferinde bankada yapılan harf hatası nedeniyle para iade olmuş, sonrasında düzeltilerek işlem yenilenmiştir. Bu gibi ispatladığım olguların suç isnadında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İNTERNETE SIZDIĞINI ÖĞRENDİM"

Uğur, ifadesinde bilirkişi raporunun internete sızdırılmasıyla ilgili de konuştu:

"Savcılıkta ifade verirken avukatımın uyarması üzerine bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendim. Sonrasında sayın savcımıza bu durumu dile getirdik, savcımız da böyle bir şeyin olamayacağını, bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi. Bu konuşmadan 5-6 dakika sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi. 'Böyle bir rapor varmış' diyerek bizimle beraber haberdar oldu" dedi.

"TUTUKLANACAĞIMI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM"

Süreç boyunca gelişmeleri internet haberlerinden takip ettiğini öne süren Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten öncesinde de polislerin evime geleceğini haberlerden öğrendim. Savcılık makamından ayrıldığımda avukatıma, 'Bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum?' diye sordum. Avukatım da 'Evet' cevabı verdi. Biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim. Sonrasında yine internet haberlerinden şu an tutuklu olduğumu öğrendim."

Yaşadıklarını "trajikomik" olarak nitelendiren Uğur, "Bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim. Programlarımda sıkça bu tarz şikâyetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür" ifadelerini kullandı.

İfadesinin sonunda suçlamaları reddeden Uğur, "Adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.