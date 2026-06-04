Son Dakika | Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria'daki işgal kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesine onay vermesine tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, Netanyahu hükûmetinin Batı Şeria’daki toprak gaspı faaliyetlerini genişlettiği ve yerleşimci şiddetini teşvik ettiği belirtildi. Bu adımların, uluslararası çabaları ve iki devletli çözümün temelini hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi artırmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edildi. Sahadaki kırılganlığın daha da derinleşmemesi için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Dışişleri'nin açıklaması şöyle:

İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz.

Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir.

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.