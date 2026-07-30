Son Dakika | Türkiye NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini devralıyor

Türkiye, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini 31 Temmuz’da düzenlenecek törenle Portekiz’den devralacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait beş F-16 ile görevli personel, Estonya’daki Amari Hava Üssü’ne intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısını MKE Gazi Fişek Fabrikası’nda düzenledi.

Aktürk, Türkiye’nin NATO görevi kapsamında 1 Ağustos-30 Kasım tarihleri arasında Estonya’da görev yapacağını açıkladı.

Aktürk, “Görev süresince unsurlarımız, NATO’nun müşterek hava savunma faaliyetleri çerçevesinde Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak, 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra ederek NATO hava sahasının güvenliğinin teminine destek verecektir” dedi.

KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI

KKTC’nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutlayan Aktürk, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin süreceğini söyledi.

Aktürk, “Garanti ve İttifak Antlaşmaları'ndan kaynaklanan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

İSRAİL'E ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Aktürk, ateşkes hükümlerine uyulması çağrısında bulundu.

Aktürk, “Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir. Ayrıca tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail’in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Aktürk ayrıca Milletler Ligi’nde ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

YAŞ HAFTA TOPLANACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin belirleneceği 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısının gelecek hafta yapılacağını açıklayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz”

TÜRKİYE-IRAK İŞBİRLİĞİ İÇİN MESAJ

Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Türkiye ziyaretine ilişkin soruya verilen yanıtta, iki ülke arasında yapılan görüşmeler ile imzalanan anlaşmaların bölgesel güvenlik açısından önemli olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve iş birliğinin arttırılması konularında mutabık kalınmıştır.

Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.” denildi.