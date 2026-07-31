Son Dakika | Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! On binler etkilendi... Türknet'ten ilk açıklama

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları, 31 Temmuz Cuma günü internet erişiminde sorun yaşadı. Kesinti nedeniyle çok sayıda abone bağlantı kuramazken, mobil uygulama ve müşteri hizmetlerine erişimde de aksaklıklar görüldü. Şirket, sorunun giderilmesi için teknik ekiplerin çalışma yürüttüğünü açıkladı. Kesinti bir saate yakın sürdü.

TürkNet kullanıcıları, 31 Temmuz Cuma günü Türkiye genelinde internet erişim sorunu yaşadı. Çok sayıda abone, bağlantının yavaşladığını veya tamamen kesildiğini bildirdi.

Bazı kullanıcılar, modeme sinyal gelmesine rağmen IP adresi alamadıklarını ve veri akışının durduğunu belirtti. TürkNet'in mobil uygulamasına erişimde de sorun yaşandı.

Kesintinin ardından çağrı merkezine ulaşmaya çalışan aboneler, telefon hatlarının yanıt vermediğini aktardı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sabit internet hizmetinin yanı sıra müşteri destek kanallarına da erişilemediği ifade edildi.

Downdetector'a iletilen kullanıcı bildirimlerinde de TürkNet hizmetlerine ilişkin sorun raporlarında artış görüldü.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirket, Türkiye genelindeki kesintiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."