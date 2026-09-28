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Son dakika | Tüfekle girilen okulda eğitime ara verildi

Son dakika haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve veliler tarafından çocuğun elinden alınan tüfek, polise teslim edildi. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

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Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve veliler tarafından çocuğun elinden alınan tüfek, polise teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

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OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bir kız öğrenci, pompalı tüfekle okula geldi. Öğrenciyi ve silahı fark eden öğretmenler ile veliler müdahale ederek tüfeği aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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