Son dakika | TEM Otoyolu'nda TIR alev topuna döndü

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Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. (DHA)