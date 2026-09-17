Son dakika | TEM Otoyolu'nda TIR alev topuna döndü
Son dakika haberi... Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'dan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı ve boylu boyunca dumanla kaplandı.
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Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi