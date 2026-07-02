Son Dakika | TBMM'deki cinsel istismarda karar açıklandı: Tutuklanan olmadı

TBMM'de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Davada yargılanan 4 sanık hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında beraat kararı verildi.

TBMM'DEKİ CİNSEL İSTİSMARDA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, sanıklardan Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün ve İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Ramazan Çetin ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

TUTUKLANAN OLMADI

Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak haklarında yeniden tutuklama kararı verilmesine hükmetmedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört stajyerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yaptığı başvurunun ardından soruşturma başlatmıştı.

İddianamede, mağdurların TBMM'de staj yaptıkları dönemde Meclis lokantasında çalışan sanıkların, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak, eğitici ve öğretici konumlarını da kullanıp zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunu işledikleri öne sürülmüştü.

Savcılık, sanıklar Halil İ. G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ile "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. İddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açılmıştı. (DHA)