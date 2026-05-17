Son dakika | Taraftarları taşıyan minibüs şarampole uçtu: İkisi ağır 27 yaralı
Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan minibüs Sivas sınırından devrildi. Kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.
Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final karşılaşmasından dönen taraftarları taşıyan bir minibüs, saat gece 03.50 sıralarında kaza yaptı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen araçta 2’si ağır 27 taraftar yaralandı.
HEPSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ambulanslarla Sivas’ın Gürün ilçesi ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
