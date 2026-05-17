Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Taraftarları taşıyan minibüs şarampole uçtu: İkisi ağır 27 yaralı

Son dakika | Taraftarları taşıyan minibüs şarampole uçtu: İkisi ağır 27 yaralı

Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan minibüs Sivas sınırından devrildi. Kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Taraftarları taşıyan minibüs şarampole uçtu: İkisi ağır 27 yaralı

Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final karşılaşmasından dönen taraftarları taşıyan bir minibüs, saat gece 03.50 sıralarında kaza yaptı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen araçta 2’si ağır 27 taraftar yaralandı.

HEPSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla Sivas’ın Gürün ilçesi ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Sivas Ankara Tekirdağ
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro