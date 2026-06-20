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Halk TV Türkiye Son dakika| Taksim'deki öğretmen eylemine müdahale

Son dakika| Taksim'deki öğretmen eylemine müdahale

Son dakika haberi.... Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler grevlerinin 6. gününde Taksimde gerçekeşen eyleme polis müdahalede bulundu.

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Son dakika| Taksim'deki öğretmen eylemine müdahale
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Özel Sektör öğretmenleri bugün gerçekleşen öğretmen eyleminde öğretmenler polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Özel Sektör öğretmenleri İstiklal Caddesi'nde öğretmenlere yönelik düşük ücret ve mülakat mağduru atamaları protesto etmek isterken polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında eylem yapmak isteyen öğretmenler gözaltına alındı.

Cuma günü de İstiklal Caddesinde oturma eylemi yapmak isteyen 3 öğretmen gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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