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Halk TV Türkiye Son Dakika | T24'ün erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi

Son Dakika | T24'ün erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi

Son dakika haberi... İnternet haber sitesi T24'e yönelik erişim engeline tapılan itiraz reddedildi. T24'ten yapılan açıklamada kararın AYM'ye taşınacağı belirtildi.

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Son Dakika | T24'ün erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi
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LGBTİ+ içerikleri nedeniyle T24'ün internet sitesine getirilen erişim engeline yönelik itiraz reddedildi. T24, kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacağını duyurdu.

Bağımsız haber sitesi T24'ün internet sitesine ve X sosyal medya hesaplarına LGBTİ+ propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti.

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T24'ÜN İTİRAZINA MAHKEMEDEN RET

T24; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının erişim engeli talebini daha önce reddeden, ancak sonradan yapılan itiraz üzerine kabul eden İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına 1 Ekim'de itiraz etti.

Son Dakika | T24'ün erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi - Resim : 2

İtirazın sonucunu bekleyen T24, 5 Ekim Pazartesi günü dilekçenin "ivedilikle değerlendirmeye alınması" talebiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine ek bir başvuru daha yaptı.

T24'ün sansüre yönelik yaptığı itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

SANSÜR KARARI AYM'YE TAŞINACAK

T24 tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın AYM'ye taşınacağı ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sansür LGBTİ+ Anayasa Mahkemesi
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