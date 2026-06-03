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Halk TV Türkiye Son Dakika | Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltına alındı

Son Dakika | Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltına alındı

Son dakika... Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.

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Son Dakika | Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Yıldırım’ın gözaltı ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.

İktidar medyasından Sabah'ın haberinde, Yıldırım'ın Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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