Son Dakika | Sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltına alındı
Son dakika... Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılık, 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Yıldırım’ın gözaltı ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.
İktidar medyasından Sabah'ın haberinde, Yıldırım'ın Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi