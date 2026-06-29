Son Dakika | Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Sivas'ta deprem meydana geldi. AFAD Gürün'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.51 sıralarında bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Çevredekileri paniğe sürükleyen depremle ilgili AFAD tarafından paylaşılan veriler şu şekilde:
- Büyüklük:3.7 (Ml)
- Yer:Gürün (Sivas)
- Tarih:2026-06-29
- Saat:18:51:38 TSİ
- Enlem:38.785 N
- Boylam:37.19361 E
- Derinlik:7 km
SİVAS YAKINLARINDA DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
25 Haziran Perşembe günü de Gürün'e 145 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem meydana gelmişti.
AFAD, yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurmuştu.
Deprem Malatya çevresinde de hissedilmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi