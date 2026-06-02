Son Dakika | Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi
Son dakika... İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası metro seferleri durduruldu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
TREN TÜNELDE DURDU: BİR YOLCU FENALAŞTI
Olayın ardından metro seferlerinin durduğu, trenin bekletildiği öğrenildi. Yaşanan olay sırasında bir kadının da fenalaştığı ifade edildi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ: ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY İSTASYONU KAPATILDI
Yaşanan olayın ardından Metro İstanbul, intihar girişimi nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığını duyurdu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi