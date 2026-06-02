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Halk TV Türkiye Son Dakika | Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi

Son Dakika | Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi

Son dakika... İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası metro seferleri durduruldu.

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Son Dakika | Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi
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İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

TREN TÜNELDE DURDU: BİR YOLCU FENALAŞTI

Olayın ardından metro seferlerinin durduğu, trenin bekletildiği öğrenildi. Yaşanan olay sırasında bir kadının da fenalaştığı ifade edildi.

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METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ: ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY İSTASYONU KAPATILDI

Yaşanan olayın ardından Metro İstanbul, intihar girişimi nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Son Dakika | Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şişli İntihar
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