Son Dakika | Şimşekler suç örgütüne baskın: 11 ilde 97 gözaltı kararı

Adana'da yürütülen geniş kapsamlı suç örgütü soruşturması kapsamında bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek'in yaptığı belirtilen "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 97 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şu ana kadar 64 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Dosyada örgütün; haraç isteme, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

HARAÇ TALEBİNİ KABUL ETMEYİNCE SİLAHLI SALDIRI

Soruşturma dosyasına yansıyan olaylardan biri, "El Alem Bar" isimli iş yerinde çalışan Murat Susar'a yönelik saldırı oldu.

İddiaya göre örgüt mensupları Susar'dan haraç istedi. Susar'ın talebi kabul etmemesi üzerine 16 Temmuz 2024'te silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Susar'ın sol diz kapağı ve sağ baldırından vurularak yaralandığı tespit edildi.

Olayla ilgili "kasten yaralama" ve "yağmaya teşebbüs" suçları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

ÖNCE KAÇIRDILAR ARDINDAN ARACINI KURŞUNLADILAR

Soruşturma dosyasında Deniz Arslan'a yönelik eylem de yer aldı.

Dosyadaki tespitlere göre Arslan, daha önce örgüt mensuplarıyla yaşanan bir tartışmanın ardından 18 Aralık 2024'te Gökhan Korgan'a ait iş yerindeyken zorla kaçırıldı.

Arslan ve Korgan'dan haraç talep edildiği, Arslan'ın aracının ise iki gün sonra silahla kurşunlandığı belirlendi. Olayların, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağmaya teşebbüs ve mala zarar verme kapsamında soruşturulduğu aktarıldı.

GRUPLAR ARASINDAKİ HUSUMET SİLAHLI SALDIRILARA DÖNÜŞTÜ

Soruşturmanın bir başka bölümünde "Şimşekler" ile "Aratlar" grupları arasındaki husumete ilişkin eylemler incelendi.

Dosyaya göre Aratlar Grubu mensuplarının Halim Şimşek'in sahibi olduğu belirtilen Çivi Restaurant'a yönelik saldırısının ardından karşı saldırı gerçekleştirildi.

28 Ocak 2026'da Burak Aşım ve Seyid Mehli'ye yönelik silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca 28 Ocak 2025'te Mehmet Salih Boğa ve Eren Tekdemir'in de husumet nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ve bacaklarından yaralandığı kaydedildi.

ADANA'DAN BURSA'YA KADAR TAKİP

Soruşturmadaki en dikkat çekici olaylardan biri ise Haydar Öz'ün öldürülmesine ilişkin.

Öz'ün, Şimşekler Grubu'na ait iş yeri ve örgüt mensuplarının evlerine yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu olayların ardından Bursa'ya giden Öz'ün bir bağ evinde saklandığı belirlendi.

İddiaya göre Öz'ün bulunduğu yer tespit edilince örgüt mensupları farklı araçlarla Adana'dan Bursa'ya gönderildi. Bursa'daki bazı örgüt üyelerinin de gelen kişilere barınma imkânı sağladığı ifade edildi.

Yapılan araştırmanın ardından 21 Şubat 2025'te bağ evine silahlı saldırı düzenlendiği ve Haydar Öz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

OYUN ALANINDAKİ DEPODAN EL BOMBALARI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında örgütün silah ve patlayıcıları sakladığı iddiası da araştırıldı.

25 Haziran 2025'te Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'ndaki Mavi Balık isimli iş yerinin çocuk oyun alanında bulunan prefabrik depoda arama yapıldı.

Aramada iki el bombası ele geçirildi. Bombaların bir koltuğun içerisinde poşetle saklandığı ve saldırılarda kullanılmak üzere tutulduğu değerlendirildi.

Operasyonda silah ve dijital materyaller ele geçirildi

Aylar süren teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. 12 Eylül 2026'da 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda;

- 2 el bombası,

- 12 ruhsatsız tabanca,

- 12 şarjör,

- 57 fişek,

- çok sayıda dijital materyal

ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturmanın mali boyutunda ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarından yararlanıldı.

Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının tespit edilmesinin ardından banka hesaplarına bloke konuldu. Ayrıca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan da işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirtilen 6 şirket ile örgütle bağlantılı 4 faal şirkete, ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü, yurt dışında firari olduğu belirtilen örgüt lideri Halim Şimşek'in yakalanması ve diğer şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.