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Son Dakika | Silivri Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi

Silivri Belediye Başkanı hakkında tutuklama talep edildi.

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Son Dakika | Silivri Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
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Silivri Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan isimlerin adliyedeki savcılık ifadeleri sona erdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi tutukluluğa sevk edildi. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı talep edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER VE SUÇLAMALAR

Başkan Balcıoğlu, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'; Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur ve Fatih Yavuz ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet alma/aracılık etme'; Yavuz Dirik, 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama'; Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü ise rüşvet verme suçlamalarından tutuklamaya sevk edildi.

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CHP'li belediyelere yönelik son operasyon, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında cuma sabahı gerçekleşmişti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 isim gözaltına alınmış, daha sonra gözaltına alınan bir isimle birlikte sayı 18'e çıkmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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